Лихача на BMW, который сбил насмерть 11-летнюю девочку, отправили в колонию

Алексея Белькова, который в марте 2022 года за рулем своего BMW на огромной скорости сбил 11-летнюю девочку, осудили на два года в колонии-поселении. В пользу родственников погибшей суд взыскал миллион рублей компенсации.

Как ранее писал «Новый День», трагедия произошла 25 марта 2022 года. 11-летняя школьница возвращалась с уроков, и ждала автобус на остановке «Эскадронная», когда ее на огромной скорости сбила BMW. Девочка погибла на месте.

За рулем автомобиля был Алексей Бельков. По данным следствия, при максимально разрешенной скорости 60 км/ч машина неслась со скоростью 118 км/ч. Из-за этого водитель не заметил, что с Эскадронной на Новосибирскую выворачивает другая машина. Чтобы избежать столкновения, Бельков выехал на тротуар, где и сбил девочку на остановке.

«Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении Алексея Белькова. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Суд назначил Алексею Белькову наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 11 месяцев. Кроме того с осужденного в пользу родственников погибшей взыскано в качестве компенсации морального вреда 1 млн рублей, а также в счет возмещения расходов на погребение 70 тыс. рублей», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Фото прокуратуры Свердловской области

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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