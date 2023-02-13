Как вернуть ювелирные украшения: советы Роспотребнадзора

Ювелирные изделия можно вернуть и в магазин, и на онлайн-площадку, если украшение было куплено там. Но есть особые правила возврата. Накануне Дня всех влюбленных и гендерных праздников Роспотребнадзор рассказал, как это сделать.

«Если вы покупаете онлайн, то имеете право отказаться от товара в любое время до его передачи, а после получения – в течение семи дней. При покупке в ювелирном магазине действует простое правило: такие товары надлежащего качества нельзя сдать в магазин, если они вам разонравились или не подошли по размеру. Внимательно осматривайте и примеряйте изделие до момента приобретения», – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Чтобы выбрать качественное изделие, нужно помнить несколько правил.

В России по закону к драгоценным камням относят: бриллианты, александриты, рубины, изумруды, сапфиры, морской жемчуг, иногда – уникальные образования янтаря.

Основной показатель ценности сплава драгоценного металла – это его проба, которая ставится в виде государственного пробирного клейма и показывает, какая массовая доля драгоценного металла присутствует в изделии.

Изделие из драгоценного металла должно быть без сколов и дефектов, а информация о пробе на бирке должна совпадать с пробой на изделии.

На каждой бирке ювелирного изделия должен быть указан уникальный идентификационный номер – УИН. По нему можно узнать производителя и продавца изделия, состав и страну происхождения драгоценного металла и драгоценных камней. Проверить изделие по УИН можно на сайте Федеральной пробирной палаты.

В случае сомнений в качестве украшения можно самостоятельно провести экспертизу в территориальных органах пробирного надзора, подробности – у Федеральной пробирной палаты.

Екатеринбург, Марина Иванова

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