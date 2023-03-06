В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать цветы

Накануне Международного женского дня эксперты Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, как правильно выбрать цветы и что сделать, чтобы они дольше простояли.

Стебель не должен быть слишком сухим. Хорошим признаком свежести будет наличие «рубашки» или «рубашечного листа». Лучше всего выбирать полураскрытые цветы.

У растений «не первой свежести» лепестки выглядят слабыми, вялыми, возможно – слегка подсохшими и нередко осыпаются при любом прикосновении.

Лучший способ сохранить цветы – не оставлять надолго без воды и сразу после покупки поставить в вазу.

Исключите резкие перепады температур. Если букет приобретается в холодную погоду, не спешите вносить цветы в дом – оставьте их на несколько минут в тамбуре или в прихожей, где немного прохладнее. В дороге к месту назначения цветы нужно надежно укрыть от ветра и осадков.

Обработайте стебли перед тем, как поставить цветы в вазу. Для цветов с мягким, толстым стеблем предпочтительнее косой срез: чем толще стебель цветка, тем длиннее он должен быть. Растения с жестким, древовидным стеблем также требуют обработки: стебель нужно обломать или обрезать, а концы расщепить ножом.

Удалите нижние листья – как подсохшие, так и свежие. Для каждого цветка важны «правильные» соседи. Разделить нужно нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Соседства красных роз, ландышей и рододендронов не выдерживает большинство растений. Зато веточка туи – отличный способ превратить любой букет в «долгожителя». Щепотка сахара поможет дальше сохранить свежесть роз, тюльпанов и гвоздик.

Ранее «Новый День» рассказывал, на что обратить внимание при выборе ювелирных украшений.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»