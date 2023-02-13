Информация о доходах и имуществе депутатов заксо будет публиковаться в обезличенном виде

Свердловское заксобрание в ближайшее время примет закон, который предписывает публиковать сведения о доходах и имуществе депутатов только в обезличенном формате. В законопроекте говорится, что обобщенная информация о доходах депутатов должна публиковаться в интернете «при условии отсутствия в такой информации персональных данных, позволяющих идентифицировать соответствующее лицо, и данных, позволяющих индивидуализировать имущество, принадлежащее соответствующему лицу».

Как уже сообщал «Новый День», ранее такое правило было утверждено на федеральном уровне. В конце января Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который предполагает публикацию в интернете информации о доходах, расходах и об имуществе депутатов и сенаторов без персональных данных. При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутатам не запрещено публиковать декларации о своих доходах. «Есть норма закона, которая позволяет закрыться. Но, с другой стороны, если человек собирается переизбираться, если он хочет завоевать доверие избирателей, конечно, он должен быть открыт: рассказать, откуда у него имущество, где, какое. А дальше уже либо будет доверие, либо нет. Поэтому все зависит от нас с вами», – пояснил депутатам Володин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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