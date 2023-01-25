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Среда, 25 января 2023, 16:04 мск

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Депутатам никто не запрещает публиковать декларации о своих доходах, – спикер Госдумы

Архив. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Депутатам не запрещено публиковать декларации о своих доходах, несмотря на принятый законопроект о размещении в Интернете обобщенной и без персональных данных информации об исполнении (или неисполнении) обязанности представления сведений о доходах. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Риторика в отношении того, что нам запрещают, на самом деле разбивается в пух и прах»», – заявил он.

«Есть норма закона, которая позволяет закрыться. Но, с другой стороны, если человек собирается переизбираться, если он хочет завоевать доверие избирателей, конечно, он должен быть открыт: рассказать, откуда у него имущество, где, какое. А дальше уже либо будет доверие, либо нет. Поэтому все зависит от нас с вами», – пояснил депутатам Володин, слова которого цитирует пресс-служба нижней палаты парламента.

«Если кто‑то будет пытаться закрыться нормой закона, но при этом говорить об открытости – вот это двойные стандарты», – подчеркнул спикер Госдумы.

По его словам, новый закон не запрещает депутатам публиковать декларации о своих доходах. «Может быть, это как раз для нас через искушение прийти к тому моменту истины для себя – взять и опубликовать. Вот мы с Ольгой Алимовой опубликуем. Мы избирались от Саратовской области, нам нечего скрывать», – сказал Володин.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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