У мэра Алапаевска возникли проблемы из-за бани

Прокуратура Алапаевска обнаружила еще один недостаток в работе главы города Сайгида Билалова: из-за его бездействия жителям поселка Нейво-Шайтанского негде мыться.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в поселке, где живет 2160 человек, нет централизованного горячего водоснабжения. Общественных бань там тоже нет. В связи с этим Алапаевский городской прокурор обратился в суд и потребовал обязать администрацию обеспечить жителей Нейво-Шайтанского банями. Суд исковые требования удовлетворил, поставленную задачу мэрия должна решить за 18 месяцев.

Напомним, ранее прокуратура обращалась в суд в интересах многодетных семей Алапаевска, которые получили от городских и районных властей земельные участки под строительство индивидуального жилья без необходимых коммуникаций – электроснабжения, газоснабжения, водопровода. Суд обязал городские власти проложить необходимые сети.

Алапаевск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»