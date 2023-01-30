В Алапаевске многодетным семьям выделили землю без воды, газа и света

Многодетные семьи из Алапаевска получили от городских и районных властей земельные участки под строительство индивидуального жилья без необходимых коммуникаций. Там нет ни электроснабжения, ни газоснабжения, ни водопровода. Для защиты своих прав родители обратились в прокуратуру.

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, администрации МО «город Алапаевск» и МО «Алапаевское» в 2018 году и в 2021 году выделили четырем многодетным семьям земельные участки для индивидуального жилищного строительства в пределах границ территории указанных муниципалитетов.

«В ходе выездных надзорных мероприятий городская прокуратура зафиксировала факт отсутствия коммунальной и транспортной инфраструктуры, в связи с чем граждане не могли реализовать свои права по использованию предоставленных земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов», – сообщили в прокуратуре.

Чтобы решить проблему, Алапаевский городской прокурор обратился в суд с требованием признать незаконным бездействие городских и районных чиновников. Также он потребовал в течение 7 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу обеспечить земельные участки сетями водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, а также объектами дорожной инфраструктуры. Суд удовлетворил иск в полном объеме. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебных решений и восстановление прав членов многодетных семьей.

Как уже сообщал «Новый День», к деятельности главы Алапаевска Сайгида Билалова и раньше были претензии, в том числе – со стороны депутатов городской думы. 22 декабря прошлого года дума Алапаевска приняла решение о досрочном прекращении полномочий Сайгида Билалова. Депутаты заявили, что мэр плохо исполнял свои обязанности. На следующий день Билалов подал в суд с требованием отменить решение думы. Суд в этом споре встал на сторону мэра.

Алапаевск, Елена Владимирова

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