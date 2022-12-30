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Пятница, 30 декабря 2022, 13:31 мск

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Алапаевский суд вынес решение по спору из-за отставки мэра

Алапаевский городской суд вынес решение по иску мэра Сайгида Билалова, который требовал отменить решение местной думы о его досрочной отставке.

Как сообщили «Новому Дню» в суде, исковые требования Билалова удовлетворены в полном объеме. Заседание продолжалось почти два рабочих дня подряд.

Напомним, дума Алапаевска приняла решение о досрочном прекращении полномочий Сайгида Билалова 22 декабря. Депутаты заявили, что мэр плохо исполнял свои обязанности. На следующий день Билалов подал в суд с требованием отменить решение думы. В качестве обеспечительной меры суд приостановил действие решения, так что формально Билалов оставался главой города.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/782704.html

Алапаевск, Евгения Вирачева

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