Рассудить мэра Алапаевска и уволившую его городскую думу за один день не удалось

В Алапаевске второй день подряд мэр Сайгид Билалов пытается оспорить решение городской думы о его досрочной отставке.

Как сообщили «Новому Дню» в суде, вчера заседание продлилось почти весь день, а сегодня в 9-30 продолжилось.

Напомним, дума Алапаевска приняла решение о досрочном прекращении полномочий Сайгида Билалова 22 декабря. Депутаты заявили, что мэр плохо исполнял свои обязанности. На следующий день Билалов подал в суд с требованием отменить решение думы. В качестве обеспечительной меры суд приостановил действие решения, так что формально Билалов пока остается главой города.

Алапаевск, Евгения Вирачева

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