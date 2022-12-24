Суд приостановил решение думы об отставке мэра Алапаевска

Городской суд Алапаевска приостановил решение депутатов местной думы о досрочной отставке главы города Сайгида Билалова. Об этом сообщил сам Билалов в соцсетях.

Официальное постановление городской суд должен принять 29 декабря. При этом депутаты Алапаевской думы могут оспорить его в Свердловском областном суде.

Как ранее писал «Новый День», дума Алапаевска приняла решение о досрочном прекращении полномочий Сайгида Билалова 22 декабря. Депутаты заявили, что мэр не выполнил следующие свои обязанности: организация тепло-, газо-, водо-, электроснабжения населения; уборка и вывоз снега с дорог и тротуаров зимой 2021-2022 года; ремонт дороги по улице Фрунзе; расселение граждан из ветхого и аварийного жилья.

На следующий день Билалов подал в суд на решение думы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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