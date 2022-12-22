Алапаевская дума отправила в отставку мэра

Депутаты городской думы Алапаевска проголосовали за то, чтобы досрочно отправить в отставку главу города Сайгида Билалова.

«По вопросу об удалении главы города Алапаевска в отставку, депутаты большинством голосов приняли решение удалить главу МО город Алапаевск С. Л. Билалова в отставку. Решение вступает в силу с момента принятия», – написал на своей странице «Вконтакте» депутат Сергей Подкорытов.

В решении думы говорится, что Билалов не выполнил следующие свои обязанности: организация тепло-, газо-, водо-, электроснабжения населения; уборка и вывоз снега с дорог и тротуаров зимой 2021-2022 года; ремонт дороги по улице Фрунзе; расселение граждан из ветхого и аварийного жилья.

Сам Билалов на звонок корреспондента «Нового Дня» не ответил.

Напомним, в самом начале СВО Билалов публично заявил о своей готовности пойти туда добровольцем, но не пошел – остался управлять городом. На фронт ушел его сын Руслан, был ранен, а несколько дней назад вернулся после реабилитации в часть.

Алапаевск, Елена Владимирова

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