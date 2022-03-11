Уральский мэр попросился добровольцем на Украину: «Я лично готов. Вместе с сыновьями» (ВИДЕО)

Мэр уральского города Алапаевска Сайгид Билалов заявил, что готов отправиться добровольцем и помочь российским военным в ходе спецоперации на Украине. Он обратился с соответствующим заявлением к военкому Руслану Петруковичу.

Мэр попросился добровольцем на Украину

«В условиях проведения спецоперации на Украине я и мои сыновья готовы принять участие в спецоперации на территории ДНР и ЛНР добровольцами за освобождение братского народа. Сегодня настало то время, когда каждый из нас должен не словом, а делом проявить свой гражданский и патриотический долг. Наша страна была вынуждена подняться, чтобы прекратить геноцид русских. Для меня и моих братьев и сыновей является честью, долгом и великим достоинством – служить Родине. Мы обязуемся ответственно исполнять все поставленные боевые задачи. Я лично готов. Вместе с сыновьями», – сказал Билалов.

По его словам, сам он служил в ВМФ в 80-е годы прошлого века, его старший сын – в десантно-штурмовом полку уже в 2010-х, а средний – учится в техникуме, но достиг призывного возраста. «Конечно, каждому из нас боязно. Мы беспокоимся за своих детей, особенно за них, вроде свою жизнь не жалко, а детей – жалко, особенно матерям – «Как в армию? Пусть сидит дома, отмажемся, денег кому-нибудь дадим...» Поэтому я хочу сделать заявление военному комиссару», – подчеркнул Билалов.

Ранее Владимир Путин одобрил идею допустить до участия в спецоперации в ДНР и ЛНР добровольцев. На совещании с участием президента министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что «поступило около 16 тысяч заявок на добровольное участие в боевых действиях в ДНР и ЛНР». «Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, надо пойти им навстречу и помочь перебраться в зону боевых действий», – прокомментировал Путин.

Екатеринбург, Елена Сычева

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