Сайгид Билалов – о решении поехать с сыновьями в ДНР: «Женщинам нас жалко, но решение принимает мужчина»

Глава Алапаевска Сайгид Билалов, который ранее заявил, что готов вместе с двумя сыновьями выехать в район российской спецоперации на Украине, рассказал «Новому Дню», как отреагировали на его решение в семье.

«Конечно, женщинам жалко отпускать – и мужа, и сына, и брата, но это не обсуждается. У нас в семье старший мужчина принимает решение. Конечно, каждая женщина хочет, чтобы и муж, и дети были рядом, и в Великую Отечественную того же хотели. Но мужчина – это солдат, защитник», – заявил Билалов.

Также он рассказал, что 5 марта вручил свое заявление местному военкому, который переправил его «куда надо». «Если возникнет необходимость, пусть там знают, что мы готовы», – отметил Билалов. Кресло главы Алапаевска он в этом случае готов оставить – «должность с собой не увезешь, тут быстро замену найдут».

Как уже сообщал «Новый День», ранее мэр уральского города Алапаевска Сайгид Билалов заявил, что готов с двумя сыновьями отправиться добровольцем и помочь российским военным в ходе спецоперации на Украине. Он обратился с соответствующим заявлением к военкому города Руслану Петруковичу.

Мэр попросился добровольцем на Украину

Алапаевск, Елена Владимирова

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