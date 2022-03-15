Военкомату пока не нужен уральский мэр, который попросился добровольцем на Украину

Военком Алапаевска Руслан Петрукович ответил главе города Сайгиду Билалову, который на прошлой неделе вызвался вместе с двумя своими старшими сыновьями поехать добровольцами на российскую спецоперацию на Украине. Ответ военкома Сайгид Билалов разместил на своей странице в соцсети. В письме говорится, что комиссар «понимает и ценит» желание Билалова исполнить свой долг, но пока необходимости в этом нет.

«При поступлении указаний (распоряжений) в военный комиссариат (города Алапаевска и Алапаевского района Свердловской области) о призыве (наборе) граждан для участия в спецоперации, Вы и Ваши сыновья будете уведомлены дополнительно», – говорится в обращении.

Как уже сообщал «Новый День», ранее Сайгид Билалов заявил, что готов с двумя сыновьями отправиться добровольцем и помочь российским военным в ходе спецоперации на Украине. Он обратился с соответствующим заявлением к военкому города Руслану Петруковичу. В разговоре с «Новым Днем» Билалов рассказал, что женщины его семьи не были в осторге от его планов, но решение всегда остается за мужчиной.

Алапаевск, Елена Владимирова

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