Мэр Алапаевска Сайгид Билалов добровольно ушел в отставку

Городская дума Алапаевска сегодня приняла досрочную отставку главы Алапаевска Сайгида Билалова.

Как сообщили «Новому Дню» в гордуме Алапаевска, до избрания нового главы принято решение его полномочия возложить на первого заместителя Дениса Толмачева. В ближайшее время будет объявлен конкурс по отбору претендентов на пост мэра.

Напомним, в прошлом году Сайгид Билалов уже чуть не было не потерял должность, но тогда ему удалось удержаться. К его деятельности были претензии со стороны городской думы, поэтому 22 декабря 2022 года депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий мэра. Депутаты заявили, что он плохо исполнял свои обязанности. На следующий день Билалов подал в суд с требованием отменить решение думы. Суд в этом споре встал на сторону мэра. Билалов продолжил работу, но в апреле все же решил покинуть пост – по собственному желанию.

Добавим, вскоре после начала СВО глава Алапаевска попал в новости, когда вместе с двумя сыновьями выразил готовность отправиться добровольцем на СВО. Он обратился с соответствующим заявлением к военкому города Руслану Петруковичу, но тот ответил, что необходимости в этом нет. Позже на военную службу призвали одного из сыновей Билалова.

Алапаевск, Евгения Вирачева

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