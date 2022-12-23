Уволенный депутатами мэр Алапаевска подал на думу в суд

Глава Алапаевска Сайгид Билалов, которого накануне депутаты гордумы досрочно отправили в отставку, подал на них в суд.

Информация об этом уже появилась на сайте городского суда. Административное дело из категории «Об оспаривании решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления» будет рассматривать судья Оксана Зубарева. Дата заседания пока не назначена.

Как уже сообщал «Новый День», решение об отставке Билалова гордума Алапаевска приняла 22 декабря. В документе говорится, что Билалов не выполнил следующие свои обязанности: организация тепло-, газо-, водо-, электроснабжения населения; уборка и вывоз снега с дорог и тротуаров зимой 2021-2022 года; ремонт дороги по улице Фрунзе; расселение граждан из ветхого и аварийного жилья.

Напомним, в самом начале СВО Билалов публично заявил о своей готовности пойти добровольцем, но не пошел – остался управлять городом. На фронт ушел его сын Руслан, был ранен, а несколько дней назад вернулся после реабилитации в часть.

Алапаевск, Елена Владимирова

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