У мэра, который весной собирался на СВО, мобилизовали сына

Мэр Алапаевска Сайгид Билалов, который еще в марте выразил готовность поехать добровольцем на Украину вместе с сыновьями, сообщил о мобилизации старшего из них.

На своей странице «ВКонтакте» мэр рассказал, что накануне из Алапаевска в военный городок Екатеринбурга выехал 41 мобилизованный боец, в том числе старший сын градоначальника – Руслан Билалов, который в 2014 году проходил службу в воздушно-десантных войсках.

«Провожая сегодня сына вместе с другими алапаевскими мобилизованными бойцами, я был переполнен волнением и гордостью. На лицах у каждого читались решительность и отвага. Каждый знает, что он идет защищать Родину и в первую очередь своих близких, чтобы у их детей, внуков было счастливое детство», – написал Сайгид Билалов.

Как уже сообщал «Новый День», в начале марта глава Алапаевска заявил, что готов отправиться добровольцем и помочь российским военным в ходе спецоперации на Украине. Он обратился с соответствующим заявлением к местному военкому Руслану Петруковичу.

Комиссар на это ответил: «При поступлении указаний (распоряжений) в военный комиссариат (города Алапаевска и Алапаевского района Свердловской области) о призыве (наборе) граждан для участия в спецоперации, Вы и Ваши сыновья будете уведомлены дополнительно»

Алапаевск, Елена Владимирова

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