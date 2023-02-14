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Вторник, 14 февраля 2023, 09:23 мск

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В Свердловской области мошенники предлагают перепрограммировать счетчики

В Свердловской области появились мошенники, предлагающие перепрограммировать или заменить счетчики за деньги. В департаменте информполитики губернатора напоминают: перепрограммирование не является обязательным, сейчас все счетчики электроэнергии по умолчанию стали однотарифными. Их можно перепрограммировать на двухтарифные по своему желанию, а занимается этим ресурсоснабжающая организация. Чтобы подать заявку, надо обратиться в свою управляющую компанию по телефонам, указанным на квитанции.

С февраля в Свердловской области перестал действовать тариф выходного дня на электричество – с 2011 года уральцы платили за свет в праздники и в уикенд по ночной, более низкой, ставке и таким образом существенно экономили. Теперь начисления за электроэнергию идут по одноставочному тарифу.

Екатеринбург, Марина Иванова

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