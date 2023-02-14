Дотянуть «Ласточки» до Североуральска мешает разобранная железная дорога

В 2023 году власти Свердловской области обещают дотянуть «Ласточку» до Североуральска. Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков сегодня на пресс-конференции заявил, что это точно произойдет в 2023 году, но отказался называть более точный срок. Есть проблемы с реализацией этого плана.

«Сложность заключается в том, что участок не эксплуатировали, поезда не ходили, часть пути демонтирована, часть объектов перешла другому собственнику. Сейчас мы эти пазлы собираем в одно целое», – отметил Старков. Проблему решают вместе с РЖД и СУБРом.

На сегодняшний день в северном направлении «Ласточки» ходят до Серова и в Бокситы, это ближайшая к Североуральску станция.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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