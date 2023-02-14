Татьяна Мерзлякова рассказала о судьбе свердловских пленных

На сегодняшний день в Свердловскую область удалось вернуть 14 человек, попавших в плен во время СВО. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказала сегодня на заседании комитета заксобрания по законодательству и общественной безопасности омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Работа в этом направлении продолжается. Те пленные, которые уже вернулись, сейчас проходят или уже прошли реабилитацию. Некоторые сразу после неё возвращаются обратно. «Вчера пришёл с букетиком пленный из Каменска, сказал – проводите меня на фронт, вернусь в свою часть», – рассказала Мерзлякова. По её словам, серьёзные травмы в плену получил только один свердловский военнослужащий, у него ожоги на лице, он проходит реабилитацию. Сколько всего свердловчан сейчас находится в плену, Мерзлякова не уточнила, но подтвердила, что некоторые из них – из Краснотурьинска, о чем раньше заявлял мэр этого города Устинов.

Екатеринбург, новый день, Евгения вирачева

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