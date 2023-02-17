Из плена вернулись еще трое свердловчан

В группе из 101 военнопленного, которая накануне вернулась в Россию, есть трое свердловчан.

Об этом рассказала региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова. «На родину вернулся 101 военнослужащий. Трое из них наши – свердловские. С двумя главами уже переговорила. Благодарю родных за проявленное терпение. Один из парней с октября переживал тяжелейшие условия. А мама периодически звонила и говорила: «Вы про нас забыли?» Нет, про Вас и про всех помню. Будем надеяться, что и оставшиеся наши земляки вернутся домой», – написала Мерзлякова на своей странице «ВКонтакте».

Как уже сообщал «Новый День», по состоянию на 14 февраля в Свердловскую область удалось вернуть 14 человек, попавших в плен во время СВО. Работа в этом направлении продолжается. Те пленные, которые уже вернулись, сейчас проходят или уже прошли реабилитацию. Некоторые сразу после нее возвращаются обратно. «Вчера пришел с букетиком пленный из Каменска, сказал, проводите меня на фронт, вернусь в свою часть», – рассказала ранее Татьяна Мерзлякова депутатам заксо. Сколько всего свердловчан сейчас находится в плену, Мерзлякова не уточнила, но подтвердила, что некоторые из них – из Краснотурьинска, о чем раньше заявлял мэр этого города Александр Устинов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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