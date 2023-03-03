Семеро пропавших на СВО уральцев нашлись в плену

Стала известна судьба семи участников спецоперации, о которых их родные ничего не слышали в течение долгого времени. Оказалось, что уральцы в плену.

Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. «На днях рассказывал о списке пропавших без вести участников СВО из нескольких уральских регионов, чьи родственники обращались ко мне за помощью в их розыске. Неизвестно было: живы парни или нет. Сейчас пришла информация по семерым. Живы! В плену. Внесены в список на обмен. Родным военнослужащих сообщил. Детали, фамилии пока не раскрываю, важно сохранить конфиденциальность. Подробности только после того, как парни вернутся домой», – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Ранее Иванов сообщил, что в его списке – 20 фамилий пропавших без вести бойцов из Свердловской области и ХМАО. По каждому случаю ведется работа.

Напомним, к 14 февраля в Свердловскую область удалось вернуть 14 человек, попавших в плен во время СВО. Через несколько дней к ним добавилось еще трое.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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