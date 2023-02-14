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Вторник, 14 февраля 2023, 13:54 мск

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Полиция Екатеринбурга проводит дни открытых дверей, чтобы решить проблему дефицита кадров

Начальник УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица рассказал, как его ведомство будет бороться с нехваткой кадров. Напомним, осенью недокомплект участковых полиции в городе составил 30%.

«Проблема действительно есть. Работа по комплектованию личного состава проводится на постоянной основе. Этим занимается не только кадровый отдел, но и сотрудники других подразделений. У нас проводится большой комплекс мероприятий по подбору кандидатов, который включает в себя работу по профориентации, а также проведение различных мероприятий, связанных с днем открытых дверей. Буквально завтра у нас будет такое мероприятие», – сообщил Максим Метелица, выступая с отчетом на заседании комиссии по безопасности Екатеринбургской думы.

Особенно остро дефицит участковых полиции ощущается в новых микрорайонах Екатеринбурга. Чтобы мотивировать сотрудников МВД, мэрия начала выкупать квартиры у застройщика для предоставления служебного жилья полицейским.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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