Мэрия закупает служебные квартиры, чтобы повысить мотивацию участковых полиции

Администрация Екатеринбурга нашла способ бороться с нехваткой участковых полиции. Город будет закупать жилье рядом с пунктами для предоставления служебных квартир их сотрудникам. Таким образом, чиновники надеются привлечь в правоохранительные органы больше молодых людей и повысить мотивацию у действующих сотрудников МВД. Инициативу мэрии одобрили депутаты.

Как сообщил начальник отдела административных органов Юрий Замятин, на 1 сентября недокомплект участковых полиции в Екатеринбурге составил 30%. С развитием новых микрорайонов города требуется все больше помещений для организации полицейских участков. Необходимую недвижимость муниципалитет покупает у застройщика. Например, по запросам МВД город приобрел 10 административных помещений на общую сумму 36,6 миллиона рублей в районах Академический, Широкая Речка, Краснолесье, Солнечный, Светлый и Компрессорный. По закону, участковые полиции имеют право на служебное жилье, которое выделяется из муниципального жилого фонда. В новых районах муниципальной собственности нет, поэтому городские власти покупают квартиры.

По словам Замятина, служебное жилье приобретается в шаговой доступности от пункта полиции (в одном квартале), чтобы участковым было удобно добираться на работу. «Это позволит привлечь молодых сотрудников на службу в УМВД не только из Екатеринбурга, но и из областных городов. А также послужит моральным стимулом и материальной мотивацией участковых для эффективной и добросовестной службы в органах внутренних дел», – заключил чиновник. В этом году за счет бюджета были приобретены административное помещение за 3,7 миллиона рублей и служебная квартира за 2,4 миллиона рублей. Замятин подчеркнул, что при смене службы или увольнении полицейский будет обязан освободить служебное жилье.

Депутаты одобрили программу мэрии. По словам Владимира Стругова, начинающий участковый получает 26 тысяч рублей, а средний состав – около 40 тысяч рублей. Этих денег явно не хватит на аренду или покупку жилья, поэтому предоставление служебных квартир привлечет желающих служить в УМВД. Депутат Алексей Холодарев, отсидевший административный арест за репост в соцсети, тоже поддержал инициативу. «Летом я познакомился с несколькими отделами полиции. В моем родном Чкаловском районе работают всего 12 участковых из необходимых 40. То есть недобор составляет 75%. Это катастрофа. Поэтому программа нужна», – отметил депутат.

Вопрос будет вынесен на пленарное заседание Екатеринбургской думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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