В торговом центре Екатеринбурга посетитель порезал себя стеклянным осколком (ВИДЕО)

в ТЦ «Радуга Парк» мужчина порезал себя стеклянным осколком. Случилось это накануне вечером, примерно в 19:00. Очевидец Андрей Похода рассказал «Новому Дню», что сначала дебошир молча сидел, а после разбил что-то стеклянное.

Охранники скрутили дебошира в ТЦ

«Подбежал охранник, завязалась борьба, которая перенеслась к столику, где я сидел. Дебошир махал этим стеклом в полуметре от моей шеи, я испугался, достал струйный газовый баллончик и залил его. Если честно, это ему и спасло жизнь, потому что он периодически резал себе горло. Перец его задержал, успели подбежать охранники», – сообщил Андрей.

В полиции сообщили, что заявлений о подобном инциденте не поступало. Получить комментарий от ТЦ «Радуга Парк» пока не удалось. В пресс-службе Росгвардии «Новому Дню» сообщили, что мужчину передали бригаде медиков, которая доставила его в медицинское учреждение. У него были признаки опьянения.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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