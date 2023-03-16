«Радуга-Парк» продан

Торговый центр «Радуга-Парк» в Екатеринбурге сменил владельца. Forum Group, которому ранее принадлежал объект, совершил сделку с компанией «Гранд Лайн-Центр» из Калуги. Как сообщает»РБК Екатеринбург» со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус», сделка была закрыла в начале марта этого года.

«Гранд Лайн-Центр» – компания, занимающаяся компонентами для коттеджного строительства, у нее в собственности находится 9 заводов, работает более 3 тысяч сотрудников. Grand Line входит в тройку лидеров производителей строительных материалов в России.

Екатеринбург, Елена Васильева

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