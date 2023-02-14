В Екатеринбурге пришлось вскрыть 6 квартир, чтобы проверить газ

Во время проверок газового оборудования нередко владельцы квартир не пускают сотрудников Екатеринбурггаза к себе домой. В прошлом году таких эпизодов было больше 7000. На сегодня от газа отключено порядка 500 квартир. При этом точечно отключить их получается не всегда – и тогда из-за одного страдают все соседи.

«В ходе техобслуживания проводится контрольная опрессовка газопровода по стояку – т.е. его проверяют на герметичность. Если результаты отрицательные, значит, где-то возможна утечка газа. Чтобы обнаружить и устранить причину, необходимо проверить газовое оборудование в каждой квартире. Если специалисты не смогли попасть в какую-то из квартир, проверить, обнаружить и оперативно устранить утечку газа, восстановить газоснабжение по стояку невозможно, это грозит взрывом газа», – объяснили в пресс-службе предприятия.

В прошлом году в четырех случаях квартиры приходилось вскрывать приставам после получения соответствующего решения суда. В одном из таких случаев, о котором писал «Новый День», собственница квартиры умерла, но это стало известно только после того, как газовики и силовики вошли в помещение, где обнаружили мумию старушки.

Еще в двух случаях квартиры вскрыли представители городской администрации, это были жилые помещения, которые принадлежат муниципалитету и предоставлены жильцам по договорам социального найма.

«Если сотрудники Екатеринбурггаза не могут попасть в жилое помещение, информацию они передают в управляющую компанию, районную администрацию и в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области», – добавили там.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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