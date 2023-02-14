Мэрия Екатеринбурга обновит реестр бомбоубежищ к лету

Администрация Екатеринбурга ведет перерасчет подземных укрытий в городе. Как сообщил председатель комитета административных органов Евгений Клюжин, эта работа будет завершена в первом полугодии 2023 года. Ближе к лету мэрия планирует выпустить информационные листовки с указанием бомбоубежищ по месту жительства.

Вопрос о защитных сооружениях гражданской обороны поднимался сегодня на заседании комиссии по безопасности Екатеринбургской думы. Как подчеркнул Клюжин, обобщенный список подземных укрытий в Екатеринбурге будет засекречен. Жители по запросу смогут получить информацию только о конкретном убежище, которое относится к их адресу проживания. Чиновник также заверил, что в уральской столице достаточно объектов для укрытия 100% населения. В качестве защиты людей в экстремальной ситуации могут служить подземные паркинги в торговых центрах, но они есть не во всех районах города. Поэтому сейчас администрация Екатеринбурга обновляет реестр бомбоубежищ, попутно вычеркивая помещения, которые пришли в негодность.

Напомним, ранее врио замначальника ГУ МЧС России по Свердловской области майор Евгений Галиев рассказал в интервью «Новому Дню», что в регионе более 3000 защитных сооружений.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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