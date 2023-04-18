Алексей Орлов распорядился навести порядок с бомбоубежищами в Екатеринбурге

В Екатеринбурге обновят информацию о потребности в сооружениях гражданской обороны, а также проконтролируют, чтобы они были готовы к использованию. Такое постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Согласно документу, главам районов и руководителям муниципальных организаций нужно ежегодно не позднее 30 декабря оценивать потребность в бомбоубежищах и не позднее 10 января передавать эту информацию в администрацию города. Также руководители должны постоянно следить за поддержанием защитных сооружений в состоянии постоянной готовности, вести учет старым и новым защитным укрытиям.

Ранее председатель комитета административных органов мэрии Евгений Клюжин заявил, что администрация планирует выпустить информационные листовки с указанием бомбоубежищ по месту жительства уже к лету. Как подчеркнул Клюжин, обобщенный список подземных укрытий в Екатеринбурге будет засекречен. Жители смогут получить информацию только о конкретном убежище, которое относится к их адресу проживания. Чиновник также заверил, что в уральской столице достаточно объектов для укрытия 100% населения. В качестве защиты людей в экстремальной ситуации могут служить подземные паркинги в торговых центрах, но они есть не во всех районах города. Поэтому сейчас администрация Екатеринбурга обновляет реестр бомбоубежищ, попутно вычеркивая помещения, которые пришли в негодность.

Напомним, ранее врио замначальника ГУ МЧС России по Свердловской области майор Евгений Галиев рассказал в интервью «Новому Дню», что в регионе более 3 тысяч защитных сооружений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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