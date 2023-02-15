Треть ДТП с участием такси происходит по вине водителей-мигрантов

Существенное количество ДТП с участием такси в Свердловской области происходит по вине водителей – граждан среднеазиатских республик.

Как сообщает пресс-служба областного УГИБДД, в 2022 году из-за нарушений таксистами правил дорожного движения в регионе случилось 58 ДТП. В этих авариях погибли 5 человек, больше 80 получили травмы. При этом в 19 случаях за рулем было водители-иностранцы: граждане Киргизии (8 ДТП), Узбекистана (7), Таджикистана (4).

Между тем по закону у таксистов-иностранцев (кроме граждан Киргизии) должны быть российские водительские удостоверения. Но в ряде случаев граждане Узбекистана и Таджикистана работают таксистами без российских водительских удостоверений. По вине таких водителей в 2022 году произошло 11 дорожных аварий, в которых 1 человек погиб и 19 получили ранения.

В ближайшие три дня в городе и области пройдет рейд «Такси», сотрудники ГИБДД города будут усиленно искать нарушителей пассажирских перевозок. В частности речь идет о тех, кому вообще запрещено возить людей.

«При выявлении водителей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, информация о них передается в подразделение полиции по вопросам миграции», – отметили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

Там уточнили, что на стоянках, парковках у аэропорта и вокзалов специалисты будут также проверять техническое состояние автомобилей такси и наличие нужных документов у водителей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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