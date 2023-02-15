Челябинский метеорит отмечает юбилей – 10 лет со дня падения на Урал (ВИДЕО)

Сегодня челябинский метеорит отмечает десятилетие. 15 февраля 2013 года примерно в 9:20 по местному времени в небе над Уралом заметили светящийся шар, который мчался к земле. В 9:25 раздался мощный взрыв. Сначала люди не понимали, что происходит. Местами в районе Челябинска пропала сотовая связь. Ударной волной было повреждено 4 тысячи 715 зданий, в том числе 3 тысячи 724 жилых домов в 10 городах и районах Южного Урала. Во время взрыва пострадали более полутора тысяч человек.

Уже в октябре со дна озера Чебаркуль подняли один из осколков метеорита.

Съемочная группа РИА «Новый День» выезжала в Челябинскую область после падения космического тела. Вспомним вместе, как это было – подробности в видео.

10 лет назад на Урале упал метеорит

Екатеринбург, Владислав Тринько

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