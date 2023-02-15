Уральские ученые рассказали, как челябинский метеорит изменил отношение к планетарной защите

Ученое сообщество сегодня отмечает 10-летнюю годовщину падения челябинского метеорита. В Уральском федеральном университете весь день проходят научные чтения, посвященные знаменитому болиду. Самыми интересными выводами исследований ученые поделились на пресс-конференции в ТАСС.

Так, специалисты долго искали ответ на вопрос, куда подевалось 99,9% массы Челябинского метеорита. «Дело в том, что в атмосферу Земли влетело 13 тысяч тонн массы, а нашли в итоге максимум 2 тонны осколков метеорита. Сегодня был интересный доклад Натальи Артемьевой из института динамики геосфер РАН. Коллеги считают, что при падении метеорита было явление, которое по принципу действия похоже на печную трубу. Все несгоревшие остатки метеорита не сразу падали на землю, а поднимались в атмосферу. На определенной высоте они стабилизировались, и это облако трижды облетело Землю, прежде чем медленно опустилось на поверхность. Таким образом, микрочастицы Челябинского метеорита могут быть разбросаны по всему северному полушарию», – рассказал профессор УрФУ, член международного метеоритного общества Виктор Гроховский.

Также уральские ученые не только изучили химический состав болида, но и смоделировали образование в нем сплавов минералов в результате ударной волны. «Это чистая металлургия», – заметил Гроховский. Кроме того, до сих пор продолжаются исследование озера Чебаркуль, куда упал самый крупный обломок метеорита в феврале 2013 года. Ученые заверили, что упавший болид не принес никакого радиоактивного загрязнения в окружающую среду, да и в целом, мало повлиял на экосистему.

Второй вопрос, который часто задают ученым: можно ли было предсказать на Землю падение метеоритов, подобных челябинскому. «Нет, это случайные события. Наблюдение за телами размером в 20-30 метров невозможно. Особенно, если они прилетают со стороны Солнца, как это было в случае Челябинского метеорита. В настоящее время сейчас находятся на контроле около 30 тысяч астероидов, которые пересекают орбиту Земли. Но их диаметр начинается от 140 метров. Конечно, падение челябинского метеорита в 2013 году породило разговоры о планетарной защите. Эти вопросы регулярно возникают на наших конференциях. Например, мы с коллегами обсуждаем астероид Апофис, размером со стадион, он пролетит рядом с Землей в 2029 году. Но меры защиты от астероидов очень затраты, это не Голливуд, не все так просто. Пока реальных практических решений я не видел, есть только аналитика», – отметил Виктор Гроховский.

Научный сотрудник лаборатории Extra terra consortium УрФУ Григорий Яковлев добавил, что существуют теоретические исследования, которые могут помочь в будущем. Так, после падения челябинского метеорита ученые ппроанализировали вероятность падения аналогичного тела в то же время в той же точке Земли с учетом знания орбит известных космических тел, и пришли к выводу, что вероятность была около 80%. «Нужно понимать, что это не прогнозирование, а расчеты постфактум. Но в принципе, если есть желание и огромные вычислительные мощности, можно просчитать вероятность падения космических тел в ключевых точках Земли. Но опять же, это действует только для крупных объектов, траектории которых хорошо изучены», – резюмировал Григорий Яковлев.

10 лет назад на Урал упал метеорит

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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