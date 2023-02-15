Так и не придумали, что с ним делать: челябинский метеорит отмечает первый юбилей

Челябинскому метеориту исполнилось 10 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», утром 15 февраля 2013 года, примерно в 9 часов 20 минут по местному времени, в небе над Челябинском взорвался метеорит. Его вход в атмосферу видели многие.

Масса жителей западной и северной частей Челябинской области заявила, что собственными глазами видела, как светящийся шар летел с северо-запада на юго-восток – в сторону Челябинска. Ученые, а также жители восточных, южных районов области и прилегающих к ним других регионов клянутся, что метеорит летел с юго-востока на северо-запад.

Иными словами, если верить очевидцам, болид летел одновременно из двух прямо противоположных концов света на встречу сам себе. Ученые попытались объяснить это визуальными искажениями и настаивали на «юго-восточной» версии, а жители северной и западной частей области, видевшие, что огненный шар летел в Челябинск, а не из него, пришли к выводу, что столкнулись два небесных тела. Но их версия официального подтверждения так и не получила.

Предварительный ущерб, причиненный метеоритом, посчитали уже к концу дня – примерно 1 миллиард рублей.

От «челябинского болида» пострадали 10 районов Южного Урала, в трех из них – Коркинском, Красноармейском и Увельском введен режим чрезвычайной ситуации.

Количество пострадавших к концу дня достигло 985 человек, более 200 из них дети, 43 человека госпитализированы. Двое находились в тяжелом состоянии.

Повреждены 154 здания 93 медицинских учреждений. В целом по области было выбито около 170 тысяч квадратных метров стекол.

В Челябинске тем или иным образом были повреждены 2 тысячи 962 здания – в основном, выбиты окна, двери, повреждены вентиляционные системы. В «зону разрушения» попали 34 медицинских учреждения и 361 детский сад и школа.

Позже ученые признали Челябинский метеорит самым большим метеоритом, падавшим на Землю за последние 100 лет. И сообщили, что в диметре составлял всего 15 -17 метров, весил 10 тысяч тонн, а его взрыв оценили в 500 килотонн – это более чем в 20 раз мощнее бомбы в Хиросиме.

На землю упало всего 10% небесного пришельца, все остальное – пыль и газ рассеялось и растаяло.

Самый крупный осколок подняли осенью 2013 года.

Перед тем, как «уйти на покой», челябинский метеорит еще раз проявил характер и устроил еще одно шоу.

Практически с самого начала метеорит стал коммерческим товаром. Все торговые площадки тут же заполонили объявления о продаже осколков. Самый большой – весом 3,4 кг пытались продать более чем за 2 млн рублей. На зарубежных площадках обломок массой 27,1 граммов был продан за 1 тысячу 97,5 долларов. Но уже к первой годовщине падения метеорита цены на его остатки упали в 5 раз.

На интернет-площадках до сих пор полно подобных предложений, цена зависит от жадности продавца. Например, рядом могут стоять объявления о продаже осколка весом 60 граммов за 55 тысяч и осколка 150 граммов – за 1 тысячу рублей.

На региональном уровне тоже попытались получить дивиденды: предлагалось многое. Некоторые инициативы даже напоминали планы по превращению Челябинска в Нью-Васюки.

В итоге, челябинский метеорит увековечили в научной литературе, стихах и рисунках. Попал он и в кино: кадры падения челябинского метеорита были использованы голливудскими режиссерами в фильмах «Война миров Z» и «Грань будущего».

На Южном Урале тем временем сделали будильник со звуком падающего болида, выпустили автопарфюм с запахом метеорита – c нотками металла, камня и озона.

Еще в 2013 году некоторые южноуральские туроператоры создали специальные туры до озера Чебаркуль. Первое время они привлекали внимание: на озеро стягивались как обычные туристы, так и представители прессы российских и иностранных изданий.

Однако с наступлением весны маршруты перестали пользоваться спросом.

Как только сошел лед, озеро Чебаркуль стало ничем не примечательным водоемом. Неразвитая инфраструктура места падения небесного тела сделала его скучным для отдыхающих.

«Там ничего нет. Установлен только памятный буй на месте падения метеорита», – сетовала тогда начальник отдела туризма министерства культуры Челябинской области Наталья Грицай.

Туроператоры и представители минкульта предлагали властям несколько проектов по улучшению инфраструктуры знаменательного места. Среди них установка стелы, строительство музея, развитие парка и даже 5D проекция, восстанавливающая события 15 февраля.

Наплыва туристов ожидали через 3-5 лет. Прошло 10. Южный Урал так и не стал туристической меккой. Но все еще надеется.

Так, метеорит включили в программу нового туристического маршрута по Южному Уралу – «Челябинск: к нам прилетают даже метеориты!». Путешествие рассчитанного на четыре дня и предполагает посещение достопримечательностей Миасса, озера Тургояк, национального парка «Таганай», Златоуста, Сатки и Карагайского карьера. И только в последний день, приехав в Челябинск, туристы смогут увидеть то, что осталось от метеорита.

Власти Чебаркуля в очередной раз собираются организовать туристический маршрут к месту падения болида.

Юбилей небесного происшествия отмечать, разумеется, будут. Самым главным и масштабным должен стать «МетеоритФЕСТ». 18 февраля возле главного корпуса Южно-Уральского госуниверситета устроят 3D-mapping (световое шоу), выступит группа барабанщиков The Noize.

Мероприятия будет напоминать падение героя торжества в воду: расходящиеся на воде «круги» будут масштабнее самого шоу. Так, ради фестиваля на несколько часов перекроют одну из самых оживленных трасс города. А в ЮУрГУ для подготовки фестиваля на два дня – 17 и 18 февраля отменяют занятия.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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