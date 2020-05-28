Над Арменией взорвался яркий болид, искать осколки бесполезно

Над Арменией взорвался очень яркий болид.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», небесное шоу 27 мая в 4:30 утра (по московскому времени) зафиксировала камера, установленная в окрестностях города Раздан и направленная на северо-запад.

По оценкам специалистов, звездная величина (блеск) взорвавшегося небесного тела была равна как минимум 12.

«Болид, судя по изученным записям, был очень большим и на огромной скорости вошел в атмосферу планеты, где сгорел на высоте нескольких километров, – цитирует Naked Science астрофизика Мартиросяна. – Вероятность, что части этого болида могли долететь до Земли, невелики, а вероятность того, что их можно будет как-то найти, стремится к нулю, учитывая, в том числе, лесистую местность и то, что, сгорая, метеоры и болиды рассыпаются, как правило, на частицы размером до нескольких миллиметров».

Напомним, 15 февраля 2013 года в небе над Южным Уралом взорвался сравнительно небольшой болид: его диаметр не превысил 17 метров, весил он около 10 тысяч тонн. Болид влетел в атмосферу земли со скоростью 18-20 километров в секунду. Летел он по достаточно пологой трассе и при входе в плотные слои атмосферы на высоте примерно 60 километров начал дробиться и взрываться. На высоте 20 километров тело прекратило взрываться и выпало на землю каменным дождем, протяженностью от востока Еманжелинска до Златоуста. От «челябинского болида» пострадали 10 районов Южного Урала, в трех из них – Коркинском, Красноармейском и Увельском был введен режим чрезвычайной ситуации.

Сразу же после падения метеорита началась охота за осколками – собрать удалось около 1,5 тонн, при том, что весь самого большого, извлеченного из озера Чебаркуль осенью 2013 года, по последним данным составляет чуть более 500 килограммов.

Ереван, Игорь Юров

Ереван. Другие новости 28.05.20

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