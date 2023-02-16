В Челябинском метеорите нашли неизвестную форму углерода

В Челябинске подвели итоги 10 лет изучения Челябинского метеорита.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ученые поделились результатами своих исследований в ходе межвузовского астрофизического семинара, посвященного 10-летию падения болида и собравшего представителей ЧелГУ, Объединенного института ядерных исследований Дубны, Коуровской астрономической лаборатории Екатеринбурга и студентов.

Напомним, метеорит, упавший в Челябинской области 15 февраля 2013 года, стал самым крупным болидом XXI века. А если считать с 1900 года, то уступает он лишь загадочному «гостю» Подкаменной Тунгуски, взорвавшемуся над Сибирью в 1908 году.

Как стало известно, в атмосферу небесное тело вошло над территорией Казахстана, а взрыв произошел над Челябинской агломерацией. Энергия взрыва оценивается в 500 килотонн. В итоге до земной поверхности долетела лишь незначительная часть болида массой 13 тысяч тонн (всего 1 % общей массы метеорита). Взрывная волна дважды обогнула всю планету. В той или иной степени от взрыва пострадало 7% площади Челябинской области.

В результате компьютерного моделирования выяснилось, что астероид взорвался на высоте 50 километров и падал под острым углом в 20 градусов, что существенно снизило его разрушительное действие.

Интересные открытия ждали ученых и при изучении внутренней структуры метеорита, считающегося ровесником Солнечной системы (его возраст оценивается в 4,5 миллиарда лет). Так, впервые за все время исследований метеоритов в нем обнаружили нитевидные включения, известные как «волосы Пеле». Эти элементы получили название в честь гавайской богини вулканов, так как именно в жерлах вулканов их нашли впервые. Однако Челябинский метеорит стал первым болидом, продемонстрировавшим подобные включения.

Кроме того, в осколках небесного тела нашли углеродные квазикристаллы, по структуре похожие на алмазы. Они содержат уникальные элементы – фуллерены и нанотрубки. При этом в самом болиде углерода мало. Физики из Национального университета Кореи Кунгпук предположили, что это ранее неизвестная форма углерода, которая могла сформироваться в раскаленном облаке метеорита.

А еще исследователи выяснили, что в структуре небесного тела было повышенное содержание цинка, рубидия, золота и серебра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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