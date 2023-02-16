В заксо организуют трансляцию послания Путина для депутатов. Заседание перенесли

Совет заксобрания Свердловской области официально принял решение о переносе первого весеннего пленарного заседания с 21 на 22 февраля, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«В ходе сегодняшнего заседания совета принято решение провести заседание Законодательного собрания Свердловской области, запланированное на 21-22 февраля 2023 года, в один день – 22 февраля, в среду,– пояснила спикер Людмила Бабушкина.– 21 февраля в здании регионального парламента будет организована трансляция для депутатов послания президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию РФ».

Напомним, в предыдущий раз президент выступал с посланием к Федеральному собранию 21 апреля 2021 года. В 2022 году послание не состоялось. В декабре Путин объяснил это тем, что «динамика событий очень большая». Президент пообещал представить послание в начале 2023 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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