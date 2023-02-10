Кремль назвал дату и акценты послания Путина Федеральному собрания

Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«21 февраля президент Российской Федерации обратится к Федеральному собранию. Состоится это в Гостином дворе», – сказал пресс-атташе Кремля на брифинге. По его словам, акценты в выступлении будут сделаны на текущей ситуации, в том числе на СВО, экономике, социальных проблемах.

На оглашение послания будут приглашены участники специальной военной операции на Украине. Решения по аккредитации на послание иностранных журналистов, пока нет, уточнил Песков.

Когда пройдет прямая линия с президентом РФ, Песков не сообщил. «Формат общения с людьми, прямая линия по-прежнему на повестке дня, формат востребованный, безусловно, он состоится. По времени ориентировать пока не можем», – сказал представитель Кремля.

Напомним, в предыдущий раз президент выступал с посланием к Федеральному собранию 21 апреля 2021 года. В 2022 году послание не состоялось. В декабре Путин объяснил это тем, что «динамика событий очень большая». Президент пообещал представить послание в начале 2023 года.

Москва, Наталья Петрова

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