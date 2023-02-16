Правообладатели стали в 2,5 раза чаще обращаться в суд. В лидерах – «Союзмультфильм»

Арбитражный суд Свердловской области зафиксировал рост числа обращений от правообладателей – количество таких исков за прошлый год выросло на 152%.

Как рассказала сегодня на пресс-конференции заместитель председателя арбитражного суда Светлана Сушкова, активно судился «Союзмультфильм» – в 2020 году он получил исключительную лицензию на золотую коллекцию советской анимации, в том числе на мультфильмы «Ну, погоди!», «Котенок по имени Гав» и другие. Бизнес давно использует персонажей этих мультфильмов для получения прибыли. «Правообладатель обращается в суд за разумной, справедливой компенсацией», – добавила Сушкова.

Добавим, с декабря 2021 года ООО «Союзмультфильм» и АО «Киностудия «Союзмультфильм» подали в Арбитражный суд Свердловской области более полутора сотен исковых к предпринимателям, в основном в ответчиках ИП и физлица.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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