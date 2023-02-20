«Союзмультфильм» продолжает тяжбы: Свердловский арбитраж получил еще 30 исков

«Союзмультфильм» продолжает суды за авторские права. С начала этого года в Арбитражный суд Свердловской области поступило еще 30 исков к бизнесменам. Во всех случаях ответчики – индивидуальные предприниматели.

Пока большинство новых дел оставлено без движения – истец допустил ошибки при подаче заявления или не уплатил пошлину, ему дали время на устранение недочетов. Суть претензий раскрывается только в восьми исковых требованиях. «Новый День» на основании данных картотеки суда подсчитал, что чаще всего (четыре жалобы) претензии касаются использования образа Волка. Котенок по имени Гав фигурирует в трех исковых заявлениях. Также есть претензии из-за использования образов попугая Кеши, Винни-Пуха и Карлсона. Во всех этих случаях правообладатель требует по 100 тысяч рублей.

Всего в картотеке Арбитражного суда Свердловской области – более 150 исков от киностудии. По России в целом еще в прошлом году было подано более 5 тысяч исковых требований. По данным «Контур-Фокуса», сумма требований превысила 33 миллиона рублей. Чаще всего предприниматели незаконно используют образы Чебурашки, крокодила Гены, котенка по имени Гав, Винни-Пуха, Волка и Зайца из «Ну, погоди!» и волка из фильма «Жил-был пес». Активность киностудии связана с тем, что «Союзмультфильм» в 2020 году получил исключительную лицензию на золотую коллекцию советской анимации.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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