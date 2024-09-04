Нарушать авторское право станет дороже со следующей недели

В России меняются размеры пошлин, связанных с судебными разбирательствами. «Новый День» уже писал, что увеличатся суммы, которые надо платить при подаче исков о взыскании долгов за ЖКХ.

То же произойдет с исками, которые подают, например, правообладатели при нарушении интеллектуальных прав – вместо 2000 рублей при подаче иска в Арбитраж придется платить 10 тысяч рублей госпошлины (при условии, что сумма иска не больше 100 тысяч рублей).

Напомним, как правило, оплата судебных издержек ложится на плечи тех, кто, как установил суд, совершил нарушение. Таким образом, нарушать авторское право станет дороже.

Екатеринбург, Елена Сычева

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