Уральский телеканал выплатил омскому блогеру сотни тысяч рублей, чтобы избежать банкротства

Телеканал из Каменска-Уральского «Гонг» выплатил омскому блогеру Евгению Пожиткину больше 400 тысяч рублей за использование кадров с клещами, взятых без разрешения автора. На это телевизионщикам пришлось пойти, чтобы избежать банкротства. Напомним, заявление в Арбитражный суд о признании телекомпании несостоятельной блогер подал еще зимой. Он требовал признать «Гонг ТВ» банкротом, поскольку компания отказалась выплачивать компенсацию, присужденную блогеру судом по первому иску о нарушении авторского права. Дело в том, что в одном из своих сюжетов телевизионщики использовали кадры клещей, сделанные блогером. Разрешения на это компания у автора не спросила, и в итоге омич подал иск в суд. Тот встал на сторону истца, и постановил, что ТВ должно выплатить блогеру более 400 тысяч рублей. Однако телевизионщики этого делать не стали.

«ТК «Гонг» не согласилась покорно платить огромную сумму за показ жителям с целью их предупреждения нескольких секунд клеща. «Гонг ТВ» приняло меры по отстаиванию своих интересов. В ответ на это разозленный Пожиткин стал слать непокорным телевизионщикам угрожающие письма с обещаниями светлой жизни всеми возможными способами, угрожая банкротством. […] Даже если все телекомпании страны нарушили бы авторские права господина П. в какой-то мизерной его части, суды должны были бы учесть, что это предупреждение об опасности сотням тысяч горожан, многие из которых еще и не видели, как это насекомое выглядит. Тем более, что несколько кадров клеща были показаны в новостях, а не в коммерческом ролике», – писали сами телевизионщики.

Однако в конце концов телекомпания оплатила долг. «Согласно сведениям ГУФССП России по Свердловской области […] остаток задолженности составляет 0,00 руб.

Должником также приобщен скриншот переписки по электронной почте, где Пожиткин Евгений Александрович подтверждает, что сумма 419 700 руб. погашена полностью», – говорится в определении о прекращении производства по делу.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube