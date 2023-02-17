Замдиректора УЗГА попал в пьяное ДТП с погоней (ФОТО)

Заместитель директора Уральского завода гражданской авиации Сергей Голованов устроил ДТП, пытаясь скрыться от полицейской машины. Все произошло в Москве на Кольцевой автодороге. Автомобиль топ-менеджера УЗГА врезался в отбойник, а когда сотрудники ГИБДД подошли к водителю, оказалось, что он пьян, сообщает телеграм-канал SHOT.

«Пока сотрудники ДПС заполняли документы, Сергей продолжал веселиться как мог: пытался выбить локтем стекло и показывал факи. А дуть в алкотестер, судя по счастливой улыбке, «бодрому» замдиректора очень понравилось. Голованов свой полет комментировать нам отказался: сказал, что плохо себя чувствует, заболел», – пишет SHOT.

Уральский завод гражданской авиации недавно подписал договор на поставку в 2026-2030 годы пяти самолетов «Байкал» в Нарьян-Марский объединенный авиаотряд, который перевозит пассажиров, почту и грузы в Ненецком автономном округе. Легкие самолеты УЗГА будет выпускать по комплексной программе развития авиатранспортной отрасли до 2030 года.

Екатеринбург, Елена Сычева

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