Каждый пятый мужчина отказывается от подарка на 23 Февраля

Мужчины стали чаще отказываться от подарков на 23 Февраля. В этом году каждый пятый не хочет получать что-то в этот день, это на 4 процентных пункта больше, чем в 2022 году. А по факту без подарка остается каждый четвертый россиянин. Такие данные получил SuperJob по итогам опроса.

Те мужчины, кому дарят подарки, чаще всего получают вовсе не то, что хотят. Каждый девятый желает получить деньги; любви и внимания вместо материального подарка ждут 7% опрошенных, стольким же нужна одежда или аксессуары. О новом телефоне говорят 4% опрошенных, о парфюмерии – 3%, а 2% хотели бы пополнить свой арсенал новым ножом или охотничьим ружьем. 4% считают, что уж если и желать, то только автомобиль.

Но самый популярный в реальности подарок – одежда или аксессуары, их получат 20% мужчин. Каждый восьмой получает парфюмерию, 7% – сувениры. Еще 7% охарактеризовали подарки, которые обычно получают, как «всякая ерунда». Проявления любви и знаки внимания считают подарком 6%. Бритвенные принадлежности дарят 5% опрошенных, деньги – 4%, алкоголь – 2%.

Екатеринбург, Марина Иванова

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