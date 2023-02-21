Роспотребнадзор напомнил: носки и трусы возврату не подлежат

Накануне 23 Февраля Роспотребнадзор по Свердловской области напомнил, какие товары не подлежат обмену и возврату, если они надлежащего качества. Это:

✔Предметы личной гигиены

✔Парфюмерия и косметика

✔Бельевой трикотаж и чулочно-носочные изделия

✔Строительные и отделочные материалы

✔Ювелирные изделия

✔Автомобили и мотовелотовары

✔Технически сложные товары

✔Гражданское оружие

✔Животные и растения

✔Книги

Полный список смотрите здесь.

С 23 Февраля зачастую поздравляют вообще всех мужчин, вне зависимости от их отношения к вооруженным силам. Что нравится не всем – например, в этом году каждый пятый не хочет никакого подарка, это больше, чем было год назад. Впрочем, без подарка останется еще больше мужчин. Те же, кто его получит, скорее всего получат не то, что хотели.

Екатеринбург, Марина Иванова

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