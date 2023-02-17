В Екатеринбурге утверждены новые цены на проездные

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил новую стоимость электронных проездных.

Как следует из постановления, одна поездка по «Екарте» будет стоить 31 рубль, для студентов – 29,50 рубля, для школьников – 28,50 рубля. Электронный проездной на все виды транспорта на месяц будет стоить 2600 рублей для граждан без льгот, 1700 – для студентов, 1100 – для школьников.

Электронный проездной на три вида наземного транспорта с лимитом поездок будет стоить: не более 20 поездок – 585 рублей; не более 40 поездок – 1150 рублей; не более 70 поездок – 1960 рублей.

Электронный пересадочный проездной на три вида наземного транспорта, действующий в течение 30 минут с момента начала первой поездки обойдется в 33 рубля; на четыре вида транспорта, действующий в течение 60 минут с момента начала первой поездки, – 62 рубля.

Проездной для льготников на четыре вида транспорта с лимитом в 50 поездок будет стоить 550 рублей, на три вида транспорта на месяц без ограничения числа поездок – 1000 рублей, электронный кошелек – 24 рубля за одну поездку.

Тариф по разовым поездкам изменится с 20 февраля, тарифы по проездным билетам – с 1 марта. Напомним, 9 февраля свердловская Региональная энергетическая комиссия установила предельный тариф на проезд в городском транспорте Екатеринбурга, включая метро. Он повышается на 1 рубль – до 33 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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