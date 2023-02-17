Полиция устроила облаву на нелегальных мигрантов во время молитвы в мечети (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге сотрудники полиции устроили массовую проверку мигрантов во время пятничного намаза в мечети на улице Репина.

Облава на мигрантов в мечети

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прихожан стали задерживать сразу после молитвы. Полицейские в камуфляже выставили оцепление возле мечети, у выходивших людей начали проверять документы с регистрацией. Нескольких человек задержали и погрузили в автобус. Мигранты открыто возмущаются действиями сотрудников полиции и требуют объяснить, за что их задержали.

Еще один полицейский автобус находится на территории мечети. Рядом с ним стоят несколько сотрудников в черной форме и масках. «Представители свердловского главка МВД совместно с коллегами из других правоохранительных структур проводят плановое профилактическое мероприятие. В настоящее время у ряда граждан, находившихся на объекте, устанавливаются личностные данные и законность нахождения на территории РФ и столицы Среднего Урала в частности. Об итогах рейда говорить пока преждевременно, так как он еще не завершен», – прокомментировал «Новому Дню» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Об итогах рейда представитель полиции пообещал рассказать позднее.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Владислав Тринько

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