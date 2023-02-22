Омбудсмен Татьяна Мерзлякова высказалась о полицейской проверке мигрантов в мечети

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзялкова высказалась о массовой проверке и задержании мигрантов в Екатеринбурге во время пятничного намаза. Напомним, полицейские проводили рейд 17 февраля в мечети на улице Репина.

Татьяна Мерзлякова во время доклада в свердловском парламенте сообщила о «проблемных разногласиях» с правоохранительными органами в части депортации иностранных граждан.

«Мне не нравится, когда во время пятничной молитвы вот так вылавливают людей. Я думаю, что наши полицейские достаточно профессиональны, чтобы делать это, не тревожа людей во время религиозного обряда», – заявила она.

По словам омбудсмена, проблема уже обретает российский масштаб, и она надеется, что ее решением займутся федеральные власти.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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