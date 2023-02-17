23 февраля раритетные пушки устроят салют в Екатеринбурге

В честь Дня защитника Отечества в Екатеринбурге устроят фейерверк. Задавать ритм салюта будут противотанковые пушки ЗИС-3, принимавшие участие в боевых действиях во время Великой Отечественной войны. Всего они дадут 30 залпов через каждые 20 секунд.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, фейерверк 23 февраля запустят на территории парка Маяковского. Планируется, что залпы начнутся с 21:00. В других районах города фейерверка не будет.

«Сегодня на полигоне «Свердловский» состоялась репетиция праздничного салюта ко Дню защитника Отечества. Артиллеристы Центрального военного округа отработали синхронность и слаженность по подготовке орудий, пусковых установок и салютных зарядов к проведению стрельбы, – рассказали в пресс-службе мэрии. – 23 февраля в парке Маяковского шесть противотанковых пушек ЗИС-3, принимавших участие в боевых действиях во время Великой Отечественной войны, дадут 30 залпов через каждые 20 секунд, задавая ритм салюта. При этом раритетные пушки обеспечат только звук залпа, а разноцветный фейерверк из салютных изделий «Фиалка», «Вега» и «Ассоль» запустят передвижные установки на базе автомобилей «Камаз». Для создания нужного эффекта специалисты используют специальные цветовые схемы. Всего с трех установок будет запущено 510 фейерверочных изделий, по 170 с каждой».

Как пояснил командир салютной батареи старшина Владислав Дегтев, пушки времен ВОВ на праздничном салюте будут применять, чтобы «отдать дань уважения воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны и в других военных конфликтах». 76-миллиметровая дивизионная пушка ЗИС-3 – самое массовое орудие Великой Отечественной войны. За простоту, послушность и надежность советские артиллеристы называли ее ласково «Зося», а солдаты вермахта – «трещоткой» за характерный звук при выстреле. Напомним, эти пушки уже давали салют на День защитника Отечества в последние пару лет.

Репетиция салюта с раритетными пушками 2020г.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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