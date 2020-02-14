Для салюта 23 февраля подготовили пушки времен ВОВ (ВИДЕО)

Сегодня в Екатеринбурге состоялась репетиция праздничного салюта в честь Дня защитника Отечества. В этом году в мероприятии примут участие шесть противотанковых пушек 1942 года выпуска – ЗИС-3. Артиллеристы ЦВО отмечают, что в эксплуатации данные пушки куда проще, чем современные минометы.

Репетиция салюта – залпы из пушек времен ВОВ

«Противотанковая пушка ЗИС-3 осталась одной из самых лучших. С ней очень легко работать, потому не надо много людей для эксплуатации. С ней могут справиться по 2-3 человека. Меньше уходит физических сил. Сейчас она снята с вооружения, но теоретически, если понадобится это оружие – его можно пустить в бой», – рассказал рядовой взвода минометной батареи Данил Дьяконов.

23-го февраля из ЗИС-3 дадут 30 залпов в ЦПКИО им.Маяковского. Также в празднике будут задействованы салютные установки, которые совершат свыше пятисот выстрелов.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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