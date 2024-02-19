В Екатеринбурге 23 февраля дадут салют из раритетных пушек

В парке Маяковского 23 февраля военные дадут салют из раритетных пушек, выпущенных в 1942 году. Небо раскрасят более 500 фейерверков.

Военные уже провели репетицию праздничного салюта, она прошла на полигоне под Екатеринбургом. А до этого месяц шла подготовка. Сам салют в честь Дня защитника Отечества организуют, как и в прошлые несколько лет, в ЦПКиО.

«Шесть раритетных 76-миллиметровых противотанковых пушек ЗИС-3, выпущенных в 1942 году и принимавших участие в боевых действиях во время Великой Отечественной войны, дадут 30 залпов с промежутком в 20 секунд, – рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Орудия обеспечат только звук залпа. Небо над уральской столицей засияет фейерверком из более 500 салютных изделий: «Фиалка», «Вега» и «Ассоль». В салютную батарею входит 70 больших шаров калибра 125 миллиметров и 100 маленьких калибром 105 миллиметров».

Применение раритетных орудий – дань уважения воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны и в других военных конфликтах. Пушки перед использованием тщательно чистят и смазывают. Отметим, что раритетные пушки используют для салюта 23 Февраля последние несколько лет.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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